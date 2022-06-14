أمير الشرقية يدشن 3 مبادرات لـ"أرامكو" في مجال المواطنة

وتابع قائلاً: "نفخر أيضًا بالأكاديمية الوطنية الرائدة للسيدات، وهي أول مركز تدريب في المملكة لتوفير كوادر مؤهلة للعمل التقني والمهني، من خلال برامج معتمدة وموائمة للأهداف الوطنية الطموحة والمنشودة؛ حيث تسعى الأكاديمية لمواصلة الاستثمار في المواهب النسائية السعودية، وزيادة أعداد المتدربات المؤهلات للعمل في الصناعات التقنية والمهنية الأعلى طلبًا في المستقبل، ونحن سعداء بما حققناه من خلال شراكتنا مع هذه الأكاديمية غير أن مصدر سعادتنا الأكبر هو هذه النماذج السعودية الرائعة التي تشارك في صُنع المستقبل الواعد للمملكة".