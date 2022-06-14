أمير الشرقية يدشن 3 مبادرات لـ"أرامكو" في مجال المواطنة

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المبادرات لشركة أرامكو السعودية في مجال المواطنة.
شملت المبادرات مركز أجيال للتعليم الشامل ومهارات الحياة (ACCEL) في الظهران، والأكاديمية الوطنية الرائدة للسيدات (LNA) في الخبر، ومنتزه المانجروف البيئي بالقرب من رأس تنورة.
وقال أمير المنطقة الشرقية، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة: إن مثل هذه المبادرات الهامة لها أثر إيجابي على المجتمع؛ حيث دعمت أرامكو السعودية العديد من مشروعات التعليم والمشروعات التي تخدم المجتمع وتساهم في تطوره منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن هذه المبادرات تأتي استمرارًا لما تقدمه أرامكو لخدمة أبناء الوطن ودعم المشروعات والمبادرات التي لها أثر مباشر عليهم.
ويأتي تدشين أمير المنطقة الشرقية، لهذه المبادرات دعمًا لجهود الشركة المتواصلة للمحافظة على البيئة، والاستثمار في الطاقات البشرية في المملكة، وتوفير فرص عمل نوعية تُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة للأسر محدودة الدخل.
وأعرب رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على الرعاية الكريمة وتدشين هذه المبادرات.
وقال "الناصر": "عبر تاريخها، دعمت أرامكو السعودية بناء وتأهيل عشرات المدارس بالمنطقة الشرقية، ثم ذهبنا للمدى الأبعد في تجسيد قيم المواطنة، بالبحث عن الاحتياجات النوعية للمجتمع، ورأت الشركة ضرورة خدمة فئة غالية جدًا على قلوبنا، هم ذوي الإعاقة؛ حيث وجدنا أن من أفضل ما يمكن تقديمه هو توفير خدمات شاملة لتطوير إمكاناتهم، ودمجهم تعليميًا، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للتعلم، وتمكينهم من العمل وكسب العيش والحياة الكريمة".
وأضاف الناصر: "نفخر اليوم بافتتاح مركز أجيال للتعليم الشامل ومهارات الحياة، الأول من نوعه بالمملكة، في تقديم خدمات شاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية لجميع أنواع الإعاقة، من الطفولة المبكرة إلى سن البالغين، بالتعاون مع مركز "أريزونا" الأمريكي للتعليم الشامل ومهارات الحياة، وقد رُخّص من قبل وزارتي التعليم والصحة".
وتابع قائلاً: "نفخر أيضًا بالأكاديمية الوطنية الرائدة للسيدات، وهي أول مركز تدريب في المملكة لتوفير كوادر مؤهلة للعمل التقني والمهني، من خلال برامج معتمدة وموائمة للأهداف الوطنية الطموحة والمنشودة؛ حيث تسعى الأكاديمية لمواصلة الاستثمار في المواهب النسائية السعودية، وزيادة أعداد المتدربات المؤهلات للعمل في الصناعات التقنية والمهنية الأعلى طلبًا في المستقبل، ونحن سعداء بما حققناه من خلال شراكتنا مع هذه الأكاديمية غير أن مصدر سعادتنا الأكبر هو هذه النماذج السعودية الرائعة التي تشارك في صُنع المستقبل الواعد للمملكة".
وعن منتزه المانجروف البيئي، أكد رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين، أن الشركة تواصل جهود المحافظة على البيئة للأجيال المقبلة، تجاوبًا مع الحقبة الخضراء التي تشهدها المملكة، بمبادرات تستهدف زيادة الغطاء النباتي وزراعة المزيد من الأشجار، ويمثّل افتتاح المنتزه خطوة مهمة على هذا الطريق.
وقال: "إن مبادرة السعودية الخضراء تتجاوز اسمها فنحن لا نزرع مجرد أشجار، ولكننا نزرع المستقبل لبلادنا والأجيال المقبلة".
ويقدم مركز "أجيال" للتعليم الشامل ومهارات الحياة برامجًا تعليمية وسلوكية وعلاجية ومهنية وتأهيلية لذوي الإعاقة، من الطفولة المبكرة إلى سن البالغين، وينقل في ذلك خبرة مركز "أريزونا" الأمريكي والتي تزيد على الأربعين عامًا، من خلال تطبيق برامج التقييم التشخيصي والتدخل المبكر، والبرامج التعليمية والانتقالية والعلاجية والمهنية.
وقد بدأ المركز عمله بخدمة 50 مستفيدًا، واليوم يخدم نحو 200 مستفيد من ذوي الإعاقة، ويطمح إلى خدمة أكثر من 300 مستفيد بحلول عام 2024م.
وعلى صعيد الأكاديمية الوطنية الرائدة "لنا" فإنها تتضمن تنوّعًا كبيرًا في التدريب العام وصقل المهارات والتأهيل، وقد اُفتتحت في أبريل 2020م، وتخرجت فيها نحو 400 فتاة، التحقن بسوق العمل، وتتدرب بها حاليًا نحو 200 شابة في مجالات إدارة سلاسل الإمداد، والصحة والسلامة، وإدارة الأعمال، ومراقبة جودة المباني والمرافق والمنشآت، والمختبرات الكيميائية، وأعمال الكهرباء والتكييف والتبريد وغيرها.
وتطمح الأكاديمية إلى مضاعفة هذا العدد حتى تصل إلى طاقتها الاستيعابية، والمساهمة في توطين وظائف مستحدثة في هذه المجالات.
ويمثّل منتزه المانجروف البيئي أول محمية طبيعية في المملكة مخصصة للمحافظة على غابات المانجروف وإثراء جهود التوعية البيئية، التي توفر مناطق عازلة مهمة بين البر والبحر، كما تُعد موطنًا لتكاثر مختلف الأحياء البحرية.
ويحمي المنتزه، الذي تبلغ مساحته 64 كيلومترًا مربعًا، وبدأ العمل فيه عام 2012م، واحدةً من غابات المانجروف الطبيعية في المنطقة الشرقية، ويتميّز بأطول ممر أشجار مانجروف في المملكة.
ويشهد زيارة أكثر من 100 نوع من الطيور سنويًا، مثل طيور الفيّوب والكروان التي تهاجر من مناطق بعيدة مثل سيبيريا في روسيا.
كما سيكون المنتزه مفتوحًا لعموم الزائرين، ليخوضوا تجربة فريدة من نوعها إلى جانب الفعاليات الترفيهية لجعلها أكثر متعة.