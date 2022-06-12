أمير الشرقية يرعى تخريج أول دفعة سعودية بفنون الطهي

وأوضحت مؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية رانية معلا أن عدد خريجي هذه الدفعة بلغ 18 طالباً وطالبةً التحقوا ببرنامج الدبلوم السعودي السويسري العالمي لمدة سنتين، والذي يؤهلهم ليصبحوا طهاة محترفين بمعايير عالمية تتواكب مع تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في برامج تمكين الشباب بمختلف المجالات الحياتية، مشيرةً إلى أنه سيتاح للخريجين وظائف برواتب مجزية بفنادق ومطاعم عالمية، وكذلك فرص للابتعاث الخارجي لشهادة البكالوريوس وأن يكملوا كأساتذة معيدين بالأكاديمية.