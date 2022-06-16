أمير الشرقية يرعى حفل ختام الملتقى الأول للمشاركة المجتمعية بالخبر
رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، ختام فعاليات الملتقى الأول للمشاركة المجتمعية تحت شعار "مشارك"، الذي نظمته أمانة المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر، واستمر ثلاثة أيام.
والتقى أمير المنطقة الشرقية بأمناء المناطق المشاركين، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، واطلع على ما تم في الملتقى والخطط التي تسعى الوزارة لتنفيذها لتحقيق رفاهية المواطن والمقيم وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وخلال الحفل أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، على أهمية المشاركة المجتمعية في رؤية 2030، لتحقيق مستهدفات الوزارة الخاصة بالمشاركة المجتمعية وضرورة تفعيلها من خلال دعم جميع الأطراف، موضحًا حرص القيادة على أهمية إشراك المجتمع بالمساهمة في اتخاذ القرارات، وبناء الاستراتيجيات، ومؤكدًا على دور المواطن؛ كونه المراقب والمُقيّم الأول لكافة القطاعات والمساهم في رفع جودة الخدمات.
وأضاف: إن احتفاءنا اليوم بدور الجهود التطوعية في بناء النهضة الشاملة لمجتمعنا وأمتنا، لهو خير دليل على سلوكنا الطريقَ الصحيح. وإن مثل تلك المحافل التي يتقدّم الرصف فيها قياداتُ المنظومة كافة، الواعية بعِظَم المسؤولية؛ لَخُطوةٌ وثَّابةٌ نحو خلق مجتمعٍ مشاركٍ ومتفاعل، مجتمعٍ يُؤْمِنُ بأهمية الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية، كما أنه وقود عطاء لا ينضب في سبيل بذل مزيد من الجهود لتنمية هذه الروح وتعزيزها لدى ثروة الوطن البشرية.
وقال الحقيل: إن المسؤولية على كاهل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عظيمة، فنحو ٨٠٪ من احتياجات المجتمع تندرج تحت مظلتها، كالمرافق العامة من شوارع وحدائق، ومراقبة مطاعم وتراخيص محلات وغيرها، لكننا بعزم أبنائنا سنكون على قدر تلك المسؤولية؛ فالجهود التطوعية تبعث الأمل في غدٍ أكثر إشراقًا؛ حيث شارك أكثر من 150 ألفَ متطوع بنحو أربعة ملايين ساعة تطوعية من خلال 24 ألفَ فرصة، كما بلغ عدد برامج الاستثمار المجتمعي 753 برنامجًا، علاوةً على أكثر من 56 حملةً توعويةً رقابية نتج عنها أكثر من 38 ألفَ مراقب مجتمعي، وذلك عبر أكثر من 350 شراكة فاعلة نفخر بها مع القطاعات المختلفة.
عقِب ذلك قُدِّم عرض مرئي تناول مُلخّصًا لأعمال الملتقى، وما أسفر عنه خلال اليومين الماضيين، ثم استُعرضت مساهمات شركات القطاع الخاص في تنمية المدن من خلال تجربة مشروع "أكشاك بسطة" بالمنطقة، متناولة نتائجَ المشروع ومراحل تطوره واسهاماته في دعم فئات المجتمع للحصول على فرص عمل.