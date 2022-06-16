أمير الشرقية يرعى حفل ختام الملتقى الأول للمشاركة المجتمعية بالخبر

وقال الحقيل: إن المسؤولية على كاهل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عظيمة، فنحو ٨٠٪؜ من احتياجات المجتمع تندرج تحت مظلتها، كالمرافق العامة من شوارع وحدائق، ومراقبة مطاعم وتراخيص محلات وغيرها، لكننا بعزم أبنائنا سنكون على قدر تلك المسؤولية؛ فالجهود التطوعية تبعث الأمل في غدٍ أكثر إشراقًا؛ حيث شارك أكثر من 150 ألفَ متطوع بنحو أربعة ملايين ساعة تطوعية من خلال 24 ألفَ فرصة، كما بلغ عدد برامج الاستثمار المجتمعي 753 برنامجًا، علاوةً على أكثر من 56 حملةً توعويةً رقابية نتج عنها أكثر من 38 ألفَ مراقب مجتمعي، وذلك عبر أكثر من 350 شراكة فاعلة نفخر بها مع القطاعات المختلفة.