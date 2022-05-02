"أمير الشرقية" يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

حضر الاستقبال الأمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، والأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن بندر بن مشاري، والأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي، والأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن جلوي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل، ورئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالرحمن الربيش، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من المسؤولين وجمع من أهالي المنطقة الشرقية.