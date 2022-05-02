"أمير الشرقية" يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة، صباح اليوم الاثنين، المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك الذين قدموا لتهنئته بهذه المناسبة.
وفي بداية اللقاء رفع أمير المنطقة الشرقية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله بهذه المناسبة السعيدة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية.
وقال في كلمته: "يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا اليوم السعيد بعد أن منعتنا ظروف الجائحة من رؤيتكم في الأعياد لمدة عامين، والحمد لله نحن بعد توفيق الله ثم الجهود التي اتخذتها الدولة، أيدها الله، نلتقي بكم اليوم في مناسبة سعيدة بعد نهاية شهر فضيل، مع التأكيد على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة في كل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية.
وأضاف: "يسرني أن أهنئكم بهذه المناسبة، وأسال الله أن تستمر الأعياد والأفراح في هذه البلاد في ظل قيادتنا الحكيمة ونراكم في كل مناسبة وأنتم في أحسن حال.
حضر الاستقبال الأمير عبد العزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، والأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن بندر بن مشاري، والأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي، والأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن جلوي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب وزير الصناعة المهندس أسامة الزامل، ورئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالرحمن الربيش، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، وعدد من المسؤولين وجمع من أهالي المنطقة الشرقية.