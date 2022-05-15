"أمير الشرقية" يزف 6514 خريجًا وخريجة من "جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل"

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله-، حفل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم الأحد 14 شوال 1443هـ، الموافق 15 مايو 2022م، بتخريج الدفعة الثالثة والأربعين من طلابها وطالباتها الخريجين، البالغ عددهم 6514، والمتوقع تخرجهم لمراحل الدراسات العليا، والبكالوريوس والدبلوم، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وضيوف الجامعة وأولياء الأمور من الرجال والسيدات في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.