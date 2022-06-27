أمير الشرقية يُسلّم 86 وحدة سكنية للمستفيدين

يشار إلى أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يرأسها سمو أمير المنطقة الشرقية، وتضم في عضويتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشرطة المنطقة، وفرع وزارة العدل، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة.