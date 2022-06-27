أمير الشرقية يُسلّم 86 وحدة سكنية للمستفيدين

ترأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، الاجتماعَ الـ11 للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.
وثمّن أمير المنطقة الشرقية ما حققه الإسكان التنموي من نجاحات خلال الفترة الماضية عبر توفير السكن المناسب للأسر المحتاجة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق تطلعات الأسر المستفيدة بامتلاك مسكن مناسب؛ تماشيًا مع أهداف القيادة في توفير السكن للمواطنين بكافة فئاتهم وبخيارات متعددة تناسب كل الشرائح، والحرص على حصول الأسر المحتاجة على مسكن ملائم من خلال الإسكان التنموي.
وقدم مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية، المهندس عبدالله بن حسين المويهي، عرضًا عن منجزات الإسكان التنموي وحالة المشاريع ونِسَب الإنجاز والمستهدفات ومنجزات الربع الأول.
وسلّم أمير المنطقة الشرقية 86 وحدة سكنية لمستفيدي جمعية البر، وهنّأ المستفيدين باستلام وحداتهم السكنية؛ مُشيدًا بالتكامل بين الجهات لتحقيق حلم كل أسرة في امتلاك منزل في بيئة تضمن لهم الحياة الكريمة.
يشار إلى أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يرأسها سمو أمير المنطقة الشرقية، وتضم في عضويتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشرطة المنطقة، وفرع وزارة العدل، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة.
وتهدف اللجنة إلى توفير مساكن للأسر المحتاجة بالشراكة بين جهات القطاع الثالث والقطاع الخاص والمانحين.