"أمير الشرقية" يطلع على تقرير منجزات شركة المياه خلال الربع الأول من 2022

وأضاف "الشراري": "في الربع الأول للعام 2022م، شملت مشاريع القطاع الشرقي الانتهاء من تنفيذ ثلاثة مشاريع بقيمة 52 مليون ريال، إضافة لإيصال خدمة المياه والصرف الصحي لـقرابة (1000) مستفيد جديد، وتنفيذ أكثر من (26000) متر طولي من الشبكات في المنطقة، لتضاف إلى منظومتها المائية والبيئية بالخدمة، وتطوير شبكات المنظومة في عشرة أحياء، ورفع الكفاءة التشغيلية بها، والوصول بإنجاز 72% من المرحلة الأولى لمشروع ضاحية الملك فهد بالدمام، بإجمالي أطوال قاربت (160) كيلو مترًا في حي الضاحية والفرسان، في الوقت الذي استعدت فيه الشركة لطرح المرحلة الثانية من المشروع لخدمة الأجزاء المتبقية من هذا المخطط.