"أمير الشرقية" يطلع على سيارة صديقة للبيئة تعمل بالهيدروجين

وأشاد أمير المنطقة بمواكبة الشركات الكبرى بالمملكة لكل ما يستجد من تطورات في عالم الصناعات، خصوصاً تلك الصناعات التي تحافظ على البيئة، ولها دور في وسائل التنقل المستقبلية.