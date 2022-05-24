أمير الشرقية يطلع على مشاريع تحسين المياه بالمنطقة بقيمة 3.6 مليار ريال

ترأس أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بديوان الإمارة، جلسة الدورة الثانية من الفترة السابعة للعام المالي (1443-1444هـ/2022م) لمجلس المنطقة الشرقية.
وفي بداية الاجتماع رحب أمير المنطقة الشرقية بالحضور، مؤكدًا على أهمية دراسة كل ما يرد من محافظات المنطقة المختلفة ومتابعة احتياجات المواطنين واعتماد التوصيات التي تضمن استمرار عملية التنمية وفق الأولويات والاحتياجات.
وقال إن قيادة هذه البلاد -حفظها الله- حريصة على تنمية الوطن وتلبية احتياجات المواطن المختلفة في جميع المجالات.
ورحب أمير المنطقة الشرقية بممثل وزارة السياحة بالمجلس، ندا التميمي.
واطلع المجلس على مشاريع تحسين المياه بالمنطقة الشرقية والتي تم اعتمادها مؤخراً بقيمة قاربت 3.6 مليار ريال.
واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، وأوضح أمين عام مجلس المنطقة، المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، بأن مجلس المنطقة استعرض المواضيع التي تم دراستها من قبل اللجان التابعة لمجلس المنطقة والتوصيات التي خرجت بها والمشتملة على عدد من المواضيع المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين وما تم التوصل إليه من توصيات، واعتمد عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة المسيرة التنموية في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع قدم أمير المنطقة الشرقية الشكر للجميع، مشدداً على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات والتنسيق مع الجهات المختلفة لتحقيق تطلعات القيادة.