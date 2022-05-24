أمير الشرقية يطلع على مشاريع تحسين المياه بالمنطقة بقيمة 3.6 مليار ريال

واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، وأوضح أمين عام مجلس المنطقة، المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، بأن مجلس المنطقة استعرض المواضيع التي تم دراستها من قبل اللجان التابعة لمجلس المنطقة والتوصيات التي خرجت بها والمشتملة على عدد من المواضيع المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين وما تم التوصل إليه من توصيات، واعتمد عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة المسيرة التنموية في المنطقة.