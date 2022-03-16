أمير الشرقية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى ونجاح الفحوص الطبية

رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعد مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض اليوم وإجراء بعض الفحوص الطبية له ـ رعاه الله ـ التي تكللت ولله الحمد بالنجاح.