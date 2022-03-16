أمير الشرقية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى ونجاح الفحوص الطبية

رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باسمه وباسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعد مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض اليوم وإجراء بعض الفحوص الطبية له ـ رعاه الله ـ التي تكللت ولله الحمد بالنجاح.
وقال: "أبناؤكم سيدي تغمرهم الفرحة بما منّ الله عليكم من صحة وعافية بعد نجاح الفحوص الطبية وخروجكم من المستشفى وأنتم ترفلون بثياب العافية وأكاليل السعادة تطوقكم، ودعواتهم لكم سيدي أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه".
كما رفع أمير المنطقة الشرقية التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، بمناسبة نجاح الفحوص الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله-.
وقال: نهنئكم بسلامة قائد مسيرتنا، ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليه الصحة والعافية وأن يكلؤه برعايته وأن يمده بعونه وتوفيقه.
وسأل أمير المنطقة الشرقية المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمده بالعون والتأييد، وأن يديمه ذخرًا وسندًا لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يوفق سمو ولي العهد الأمين.