أمير الشرقية يوجه الجهات الحكومية بالتعاون لإنجاح تعداد السعودية

وجّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية جميع الجهات الحكومية في المنطقة والمحافظات وجميع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن 2022م.
وحثّ أمير المنطقة الشرقية السكان من مواطنين ومقيمين على المشاركة بفعالية والتعاون مع الباحثين الميدانيين للهيئة، وتقديم المعلومات المطلوبة من خلال إحدى الطرق المتاحة سواء عن طريق استمارة العد الذاتي أو زيارة محطات العد الذاتي بالمراكز التجارية أو من خلال العد الميداني.
وأكد أن المعلومات ستمكن أصحاب القرار من معرفة الأولويات ورسم الخطط والاستراتيجيات للسنوات القادمة لتحقيق رفاهية كل من يعيش على أرض المملكة.
وشدد على ضرورة مشاركة الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص في المنطقة بتوعية منسوبيهم بأهمية التعداد والطرق المتاحة لتقديم البيانات واستغلال التقنية للمشاركة في العد الذاتي ونشر ما يصدر من الهيئة العامة للإحصاء من معلومات ومواد إرشادية لضمان نجاح مهمتهم في المنطقة الشرقية.