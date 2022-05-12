أمير الشرقية يوجه الجهات الحكومية بالتعاون لإنجاح تعداد السعودية

وحثّ أمير المنطقة الشرقية السكان من مواطنين ومقيمين على المشاركة بفعالية والتعاون مع الباحثين الميدانيين للهيئة، وتقديم المعلومات المطلوبة من خلال إحدى الطرق المتاحة سواء عن طريق استمارة العد الذاتي أو زيارة محطات العد الذاتي بالمراكز التجارية أو من خلال العد الميداني.