أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

وأوضح أمير المنطقة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم. منوهًا بأهمية ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية في المنطقة لتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية، داعيًا الله تعالى أن يوفق قادتنا وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.