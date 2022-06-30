أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الإدارات المعنية في إمارة المنطقة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز الأعمال.
وأوضح أمير المنطقة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم. منوهًا بأهمية ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية في المنطقة لتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية، داعيًا الله تعالى أن يوفق قادتنا وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.
بدوره أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان أهمية الاهتمام بتنفيذ توجيهات أمير الشرقية لكافة الجهات الحكومية والخدمية بضرورة تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، واستمرار العمل ومتابعة إنجاز الأعمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطنين وفي ظل اهتمام وتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله.