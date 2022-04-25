أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر

وأكد على ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية في المنطقة لتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية، داعيًا الله تعالى أن يوفق قادتنا وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.