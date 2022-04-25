أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر

وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز الإدارات المعنية في إمارة المنطقة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز الأعمال.
وأكد أمير المنطقة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.
وأكد على ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية في المنطقة لتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية، داعيًا الله تعالى أن يوفق قادتنا وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.