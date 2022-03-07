"أمير الشمالية" يدشن فعاليات الملتقى الأول للجمعيات الإعلامية بالمملكة

دشن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة اليوم فعاليات الملتقى الأول للجمعيات الإعلامية على مستوى المملكة الذي تنظمه جمعية إعلاميي الحدود الشمالية.
ويستضيف الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 80 شخصية إعلامية على مستوى المملكة بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز القدرات، لجعله منصة للالتقاء بين العاملين في المجال الإعلامي ومحطة لإطلاق العديد من المبادرات الإعلامية.
وسيتخلل الملتقى عدد من الورش الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والحوكمة لمنسوبي الجمعيات الإعلامية، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الجهات والمواقع والمعالم.
ونوه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بأهداف الملتقى بالإسهام في الارتقاء بالفكر الإعلامي وتنمية المعرفة والمهارات الإعلامية بالمنطقة، وتهيئة سبل التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة في دعم وتطوير الكفاءات بكل الأجهزة وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل في مسارات التوعية والتهيئة والإرشاد والتحفيز، مؤكداً أن للإعلام دور مهم وحيوي وحاسم في تنمية المنطقة في جميع المجالات، متمنياً التوفيق والنجاح للملتقى في تعزيز المبادرات الإعلامية.
من جانبه أوضح رئيس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون السعدون، أن المجلس يعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها، مؤكداً سعي المجلس إلى أن يكون مظلة جامعة لجهود الجمعيات في القطاع غير الربحي، وأن يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع، ومثمناً دعم القيادة الرشيدة للقطاع غير الربحي باعتباره ركيزة من ركائز التنمية المستدامة وتمكين القطاع غير الربحي لدعم المجتمع.
ثم ألقى كلمة رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميي عرعر ثامر قمقوم، والذي نوه فيها بالرعاية والاهتمام التي حظوا بها من أمير الحدود الشمالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المشاركين في الملتقى هم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في الجمعيات الإعلامية، إضافة إلى ضيوف الملتقى من الشخصيات الإعلامية المعروفة من رؤساء تحرير وكتاب وإعلاميين.
عقب ذلك استمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان والحضور إلى مداخلات ضيوف الملتقى، وفي نهاية الحفل, كرم أمير منطقة الحدود الشمالية الرعاة الماسيين شركة معادن، وبنك الجزيرة، والراعي الذهبي أسمنت الشمالية بعدها تسلم أمير منطقة الحدود الشمالية، درعاً تذكارياً من جمعية إعلاميي الحدود الشمالية.