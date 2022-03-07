"أمير الشمالية" يدشن فعاليات الملتقى الأول للجمعيات الإعلامية بالمملكة

من جانبه أوضح رئيس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون السعدون، أن المجلس يعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها، مؤكداً سعي المجلس إلى أن يكون مظلة جامعة لجهود الجمعيات في القطاع غير الربحي، وأن يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع، ومثمناً دعم القيادة الرشيدة للقطاع غير الربحي باعتباره ركيزة من ركائز التنمية المستدامة وتمكين القطاع غير الربحي لدعم المجتمع.