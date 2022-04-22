أمير الشمالية يرفع الشكر للملك وولي العهد على تعزيتهما بوفاة الأميرة لولوة بنت فهد

رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تعزيتهما في وفاة الفقيدة سمو الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز -رحمها الله وأسكنها فسيح جناته-.
وعبَّر سموه عن شكره لجميع مَنْ قدَّم العزاء من الأمراء ومشايخ القبائل "وعموم مَنْ واسانا في الفقيدة -رحمها الله-، الذي كان له الأثر الكبير في تخفيف ألم المصاب على أفراد الأسرة". داعيًا المولى -عز وجل- أن يغفر لوالدته، ويُسكنها فسيح جناته، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على وطننا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.