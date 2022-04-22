أمير الشمالية يرفع الشكر للملك وولي العهد على تعزيتهما بوفاة الأميرة لولوة بنت فهد

وعبَّر سموه عن شكره لجميع مَنْ قدَّم العزاء من الأمراء ومشايخ القبائل "وعموم مَنْ واسانا في الفقيدة -رحمها الله-، الذي كان له الأثر الكبير في تخفيف ألم المصاب على أفراد الأسرة". داعيًا المولى -عز وجل- أن يغفر لوالدته، ويُسكنها فسيح جناته، ويحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على وطننا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.