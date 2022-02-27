أمير الشمالية يهنئ القيادة باكتشاف "حقل أم خنصر" للغاز الطبيعي في عرعر

رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اكتشاف حقل "أم خنصر" للغاز الطبيعي غير التقليدي، على بعد 71 كيلومتراً جنوب شرق مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بمعدل مليوني قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 295 برميلاً من المكثفات.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي واستثمار الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي، منوهاً بالجهود التي تبذلها وزارة الطاقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لاكتشاف ثروات الوطن وتسخير كل الجهود بما يعزز مكانة المملكة كمورد الطاقة الأول في العالم.