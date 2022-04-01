"أمير الشمالية" يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودي والأمتين الإسلامية والعربية كافة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وسأل أمير المنطقة المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وهم ينعمون بموفور الصحة والعافية وينعمون برغد العيش، وأن يديم على المملكة الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل القيادة الرشيدة، أيدها الله.