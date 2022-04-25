محليات

أمير الشمالية يُوجّه باستمرار العمل في إمارة المنطقة خلال إجازة عيد الفطر

لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز الأعمال
أمير الشمالية يُوجّه باستمرار العمل في إمارة المنطقة خلال إجازة عيد الفطر
أمير الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز
واس
واس

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز الأعمال.

وأكد على كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة، توفير كافة الخدمات وتهيئة المنتزهات العامة وتنظيم حركة السير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة وتسهيل حركة السير خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأبان أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

أمير الحدود الشمالية
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز
عيد الفطر
إجازة عيد الفطر

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