أمير الشمالية يُوجّه باستمرار العمل في إمارة المنطقة خلال إجازة عيد الفطر

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز الأعمال.