أمير القصيم يؤكد التوجُّه لتكون "عنيزة" وجهة للسياحة الطبية

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أن هناك توجهًا لتكون محافظة عنيزة وجهة للسياحة الطبية، ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة، وكل ما يخدم المرضى؛ إذ يعمل الجميع على تهيئة كل المراكز والأماكن المتخصصة لتفعيل دور السياحة الطبية في هذه المحافظة. مبينًا أن ذلك ليس بالشيء الصعب على أهالي المحافظة والمنطقة، وواصفًا محافظة عنيزة بأنها محافظة إنسانية؛ لتعدُّد وجود المراكز المتخصصة الداعمة للمرضى.

جاء ذلك بعد أن افتتح مساء اليوم مجمع طهور لمرضى السرطان بمحافظة عنيزة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، والمدير العام للشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة.

وبارك افتتاح مجمع "طهور"، الذي يُعنى بمرضى السرطان، وأبدى تقديره لدعم إنشاء المقار والمباني لمثل هذه الجمعيات التي تُبنى ويجتمع على التعاون في تشييدها أهل الخير من أهالي المنطقة والمحافظة.

وكان أمير القصيم قد اطلع على الخدمات والتجهيزات الطبية التي يقدمها المجمع، وتشمل صالة تأهيل الأعصاب والصالة الرياضية والعلاج الطبيعي، وغيرها من التجهيزات الطبية التأهيلية.

وشهد الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة كلمة الجمعية لرعاية ومساندة مرضى السرطان، وألقاها نائب رئيس مجلس الجمعية سامي الحميدي، أعرب فيها عن شكره لسمو أمير القصيم لدعمه برامج الجمعية والعمل الخيري في المنطقة بشكل عام، مشيرًا إلى المراحل التي مرت بها الجمعية خلال السنوات الماضية حتى أصبح للجمعية مقر مخصص يُقدِّم خدماتها للمجتمع بالجوانب العلاجية والتأهيلية والنفسية دعمًا لمرضى السرطان، وباقي أفراد المجتمع.

وشاهد والحضور فيلمًا وثائقيًّا، يستعرض مسيرة جمعية طهور منذ تأسيسها حتى الوقت الحالي.

بعد ذلك ألقى كلمة شركاء جمعية طهور الدكتور فيصل العنزي، أشار فيها إلى دور الجمعية لدعم مرضى السرطان بالمجالات المعنوية والمادية؛ إذ أصبحت شريكًا بارزًا لمرضى الأورام، بمشاركتهم الجهات الصحية المعنية بمرضى السرطان، مؤكدًا أن الجانب النفسي لمريض السرطان يمثل أهمية كبيرة، وهذا دعم سخي لم يتوقف على العلاج، إنما يشاركون المرضى فرحتهم وسعادتهم.

واستعرضت نورة المطري في كلمة محاربي السرطان تجربتها بعد إصابتها بمرض السرطان، وتلقِّي العلاج، والانتصار على المرض، بدعم ومساندة أسرتها، إضافة إلى دور الجمعية والفريق الطبي حتى أصبحت أكثر صلابة لمواجهة هذا المرض.. منوهة بالدور الذي قدمته الجمعية، ومتابعتها المستمرة، ومتابعة حالتها الصحية والمادية.

وفي نهاية الحفل كرَّم أمير القصيم الداعمين والمساهمين في إنجاح برامج الجمعية.