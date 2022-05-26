أمير القصيم يبارك إطلاق اسم العثيم على القاعة الرئيسية بمبنى ‫الغرفة التجارية

وحصل على التكريم من شخصيات محلية وعربية تقديرًا لجهوده ومبادراته الخيرية والإنسانية؛ منها منح البرلمان العربي الأستاذ عبد الله بن صالح بن علي العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة، وسام "رواد التنمية العربية"، وهو أول شخصية عربية تمنح هذا الوسام الذي يتم تقديمه للشخصيات التي أثْرت العمل الخيري والإنساني على المستوى الوطني والعربي، على هامش الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت بالجامعة العربية بالقاهرة.