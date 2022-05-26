أمير القصيم يبارك إطلاق اسم العثيم على القاعة الرئيسية بمبنى ‫الغرفة التجارية

أطلق اسم الشيخ عبدالله بن صالح العثيم على القاعة الرئيسية في مقر مبنى الغرفة التجارية بالقصيم في مدينة بريدة؛ تقديرًا لعطاءاته الوطنية ومواقفه الداعمة لمسيرة الغرفة.
وبارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، هذه الخطوة التي تعبر عن التقدير لشخصية وطنية تدعم العمل الخيري بالمملكة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لوحدة التطوع بالإمارة، كرَّم في وقت سابق رجل الأعمال ورجل الخير والبر والإحسان وصاحب الأيادي والأعمال الإنسانية والوطنية والمساهمات التطوعية الشيخ عبدالله بن صالح العثيم، بجائزة باذل الخير تقديرًا لدوره بالعمل الخيري.
ويعد العثيم من رجال الأعمال الداعمين لمشاريع العمل الخيري في المملكة والعالم العربي.
وحصل على التكريم من شخصيات محلية وعربية تقديرًا لجهوده ومبادراته الخيرية والإنسانية؛ منها منح البرلمان العربي الأستاذ عبد الله بن صالح بن علي العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة، وسام "رواد التنمية العربية"، وهو أول شخصية عربية تمنح هذا الوسام الذي يتم تقديمه للشخصيات التي أثْرت العمل الخيري والإنساني على المستوى الوطني والعربي، على هامش الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت بالجامعة العربية بالقاهرة.