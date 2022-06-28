أمير القصيم يتفقّد جاهزية الأعمال الخدمية والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن

وأشار سموه إلى أن مدينة الحجاج بالمنطقة استقبلت قرابة 1900 حاج وحاجة، واستفاد من خدماتها قرابة 1400 حاج وحاجة، مؤكدًا أن جميع الحجاج بمختلف جنسياتهم وجدوا أرقى الخدمات بهذه المدينة التي تقدمها الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين من كافة القطاعات قاموا بواجبهم على أكمل وجه، سائلًا الله أن يسهل للحجيج حجهم وإكمال مناسكهم بأمن وأمان، وأن يديم على هذه البلاد عزّها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.