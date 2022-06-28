أمير القصيم يتفقّد جاهزية الأعمال الخدمية والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن

تفقّد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، جاهزية مختلف الأعمال الخدمية والتسهيلات التي تقدم لضيوف الرحمن في طريقهم إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك من قبل الجهات الحكومية والخيرية المشاركة بمدينة الحجاج بالمنطقة الواقعة على طريق القصيم – الرياض السريع جنوب مدينة بريدة، يرافقه وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومديرو القطاعات الخدمية والأمنية بالمنطقة.
وأكد أمير منطقة القصيم أنه يَشرُف كل عام بتفقد مدينة الحجاج بالمنطقة التي يشترك فيها جميع القطاعات الحكومية، منوهًا إلى أن قيادة المملكة دأبت على خدمة ضيوف الرحمن وتشرف دائمًا بخدمة ضيوف الرحمن.
وأشار سموه إلى أن مدينة الحجاج بالمنطقة استقبلت قرابة 1900 حاج وحاجة، واستفاد من خدماتها قرابة 1400 حاج وحاجة، مؤكدًا أن جميع الحجاج بمختلف جنسياتهم وجدوا أرقى الخدمات بهذه المدينة التي تقدمها الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين من كافة القطاعات قاموا بواجبهم على أكمل وجه، سائلًا الله أن يسهل للحجيج حجهم وإكمال مناسكهم بأمن وأمان، وأن يديم على هذه البلاد عزّها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.
واطلع سمو أمير القصيم خلال الزيارة التفقدية على المرافق والخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية والخدمية الموجودة في المدينة، خدمةً لحجاج بيت الله الحرام وزواره المارين بمنطقة القصيم، مستمعًا إلى شرح عن الجهود التي تقدمها الجهات الحكومية التي تشمل الخدمات التوعوية والإرشادية والوقائية.