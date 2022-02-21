أمير القصيم يدشن "بوابة التأسيس" في ميدان المصمك

دشَّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم بوابة التأسيس في ميدان المصمك.

وقال في تصريح بعد تدشينه البوابة إن هذا اليوم يأخذنا عبر الذاكرة إلى ما قبل قرابة 300 عام، منذ انطلاق هذه الدولة المباركة على يد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله -. مُعبِّرًا عن فخره بمشاركة منطقة القصيم في هذا اليوم من خلال تسمية البوابة الواقعة على طريق القصيم - المدينة المنورة السريع، ببوابة التأسيس في ميدان المصمك، التي تتزامن مع مناسبة غالية على قلوبنا جميعًا، هي مناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.

كما عبَّر عن سعادته بانتهاء أعمال هذه البوابة وهذا المشروع مع يوم التأسيس الذي يوافق يوم 22 فبراير، مقدمًا شكره لجميع المسؤولين في أمانة المنطقة، والمهندسين الذين قاموا بهذا التصميم المميز، ومباركًا للوطن وقياداته وأهالي هذه البلاد الغالية عامة، وأهالي منطقة القصيم خاصة، وراجيًا من الله أن تكون هذه البوابة بصمة وشاهدة على يوم التأسيس في منطقة القصيم.

وكان أمير القصيم قد أزاح الستار عن حجر الافتتاح، واستمع لشرح موجز عن عناصر المشروع الذي احتوى على مجسم لبرج المصمك، ولجدار المصمك، ومجسمات للحروف العربية ممتدة على جانبَي الطريق بشكل جسر، يتوسطها شعار المملكة العربية السعودية.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي.