"أمير القصيم" يرعى حفل تخريج 550 من طلاب كليات عنيزة

رعى أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل مساء أمس الأربعاء حفل تخريج طلبة كليات عنيزة لعام 2022، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
وكان في استقبال أمير القصيم لدى وصوله مقر الحفل المشرف العام رئيس مجالس الأمناء الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي ومؤسسي وقيادات الكليات.
ورحّب الشتيوي برعاية أمير المنطقة قائلًا: "إن رعايتكم تقدير لكل من ينتسب لهذا الصرح التعليمي، ويرددون بصوت واحد: شكرًا لكم؛ لمشاركتكم في إسعاد الخريجين وذويهم في هذا اليوم التاريخي".
وتابع: "نعيش اليوم فرحة غامرة وشعورًا لا يوصف، سطره كل خريج في هذا المساء، وهذا الشعور الجميل تجاه شباب هذا الوطن ممن يحملون المسؤولية العظيمة ليكونوا خير من يمثل هذا الوطن".
وأشار الشتيوي إلى أن "وطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يعيش اليوم في إنجازات وتطور تعليمي ومسابقة للزمن، ووجب علينا أن نفتخر بقادتنا التي جعلت العلم والتعليم محورًا أساسيًا ونموذجًا رئيسًا في تنمية الوطن".
ثم شهد أمير القصيم الحفل المعدّ بهذه المناسبة تخلله مسيرة الخريجين، تلا ذلك كلمة الخريجين ألقاها نيابةً عنهم الخريج سلمان بن عبدالعزيز العبيدان من كلية الهندسة وتقنية المعلومات هنأ فيها الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة، مشددًا على أن يكونوا جزءاً ممن يسهمون في بناء مسيرة وطنهم وخدمة دينهم ومليكهم، ثم قدّم الطالب ناصر بن سعد المحارب قصيدة وطنية.
ودشّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل معرض الإبداع والابتكار الثالث، واطلع على مكونات المعرض ودور الكليات في المشاركة المجتمعية والإبداع والابتكار.
وأكد أمير القصيم أن التعليم الجامعي الأهلي أحد المسارات المساندة لتعزيز سوق العمل من خلال الكليات والتخصصات المتوافقة مع الاحتياج.
وبيّن أن القيادة الحكيمة -أعزها الله- تقدّم البذل والعطاء لقطاع التعليم؛ ليكون أبناء وبنات هذه البلاد أعضاء فاعلين ومتميزين على المستوى العالمي.
ونوّه بدور اللجنة التنسيقية للتعليم بالمنطقة للتركيز على النوعيّة والجودة لتكون المخرجات التعليمية تحقق التطلعات المأمولة، مشيدًا بمخرجات كليات عنيزة الأهلية وتميزها في المخرجات التعليمية، مهنئاً الطلبة الخريجين متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد.
وقدّم الدكتور الشتيوي وصايا للخريجين بتقوى الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة لولاة الأمر، محذرًا من أصحاب الأفكار الضالة والسلوكيات المنحرفة بجميع صورها وأشكالها.
وفي الختام، كرّم أمير القصيم خلال الحفل الشيخ إبراهيم بن عبدالله العبيدالله؛ لمبادرته في تقديم مشروع سكني وقفي للطلبة، وسعد بن محمد العبيدان ومحمد بن إبراهيم القاضي والدكتور عبدالرحمن بن صالح الشتيوي وعبدالله بن يحيى السليم لمساهمتهم في تقديم منح دراسية للطلاب طيلة مسيرتهم الدراسية.