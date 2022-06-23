"أمير القصيم" يرعى حفل تخريج 550 من طلاب كليات عنيزة

ثم شهد أمير القصيم الحفل المعدّ بهذه المناسبة تخلله مسيرة الخريجين، تلا ذلك كلمة الخريجين ألقاها نيابةً عنهم الخريج سلمان بن عبدالعزيز العبيدان من كلية الهندسة وتقنية المعلومات هنأ فيها الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة، مشددًا على أن يكونوا جزءاً ممن يسهمون في بناء مسيرة وطنهم وخدمة دينهم ومليكهم، ثم قدّم الطالب ناصر بن سعد المحارب قصيدة وطنية.