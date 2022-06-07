أمير القصيم يطلع على نتائج تطوير واحات ومتنزهات الغضا ومتنزه المذنب

ترأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم, اجتماعًا للاطلاع على نتائج تطوير واحات ومتنزهات الغضا والمتنزه الوطني بمحافظة المذنب, بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع, ومحافظ المذنب عبدالرحمن السديس, ومدير الفرع بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي.
وأكد أمير المنطقة أهمية العمل كفريق واحد لتعزيز وتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الجانب الاستثماري لمثل هذه المواقع البرية, التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أهمية تحقيق نتائج إحدى هذه المستهدفات في واحات المحافظة والمراكز التابعة لها، ومواصلة الحفاظ على شجر الغضا شرق محافظة المذنب؛ كونها تمتلك عدة مكونات سياحية وزراعية والاستفادة من المياه المعالجة لزراعتها، داعيًا إلى تفعيل المبادرات التطوعية، وإيجاد اللوحات التوعوية التي تسهم في رفع الوعي بالمحافظة على البيئة والغطاء النباتي.
وشدد الأمير "فيصل" على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الأهداف المرجوة التي يصبو إليها الجميع، وتقديم خدمة أفضل للبيئة بمحافظة المذنب وأنحاء المنطقة كافة.
واطلع الجميع على عدد من النتائج والحلول من لجنة البيئة بمحافظة المذنب بشأن تطوير متنزه المذنب الوطني والاستفادة من الواحات, والحفاظ على أشجار الغضا من الرعي الجائر.