أمير القصيم يطلع على نتائج تطوير واحات ومتنزهات الغضا ومتنزه المذنب

وأشار إلى أهمية تحقيق نتائج إحدى هذه المستهدفات في واحات المحافظة والمراكز التابعة لها، ومواصلة الحفاظ على شجر الغضا شرق محافظة المذنب؛ كونها تمتلك عدة مكونات سياحية وزراعية والاستفادة من المياه المعالجة لزراعتها، داعيًا إلى تفعيل المبادرات التطوعية، وإيجاد اللوحات التوعوية التي تسهم في رفع الوعي بالمحافظة على البيئة والغطاء النباتي.