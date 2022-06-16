أمير القصيم يكرم شركة العثيم لاستضافتها حملة التبرع بالدم

جاء ذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي" في كل من العثيم مول (بريدة –عنيزة) بمنطقة القصيم والعثيم مول (الربوة –خريص) بالرياض والعثيم مول (الدمام-الإحساء – حائل – عرعر)، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه العثيم بالشراكات المجتمعية وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال استضافة العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتوعوية.