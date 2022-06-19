أمير القصيم يوجه بتخصيص بريد إلكتروني لتلقي مقترحات المواطنين حول المشاريع التنموية

ويأتي توجيه الأمير إنفاذًا لتحقيق مستهدفات مبادرة برنامج التوازن التنموي التي تأتي تأكيدًا لإعطاء كل محافظة بالمنطقة حقها من التنمية ووضع خارطة للمعطيات والمنجزات أمام متخذ القرار لكي يدرس ما يمكن أن يقدم للمحافظات الأخرى.