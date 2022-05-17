أمير الكويت ونائبه يهنّئان خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى

هنأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية واستكمل الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، سائلًا المولى تعالى أن يمتعه بوافر الصحة وتمام العافية، وأن يديمه قائدًا حكيمًا لمسيرة الخير والازدهار والرخاء في المملكة العربية السعودية.