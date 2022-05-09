أمير الكويت وولي عهده يهنئان خادم الحرمين عقب منظار القولون وكانت نتيجته سليمة

هنّأ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقب منظار القولون الذي أجراه في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة، سائلاً المولى - جل وعلا - أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها مزيداً من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كما عبر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقيتين عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة، داعين المولى تعالى، أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.