أمير المدينة المنورة يلتقي "الجلاجل" وعددًا من قيادات وزارة الصحة

وبيّن الجلاجل أن الوزارة جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة؛ منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، بواقع 25 مستشفى بسعة سريرية تصل إلى 5000 سرير، تشمل 1053 سريرًا للعناية المركزة و241 سريرًا للتعامل مع حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري، بالإضافة إلى مساندة ١٥٦ مركزًا للرعاية الصحية، في حين يقدم منظومة الخدمة نحو 25 ألف ممارس صحي.