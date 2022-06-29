أمير المدينة المنورة يلتقي "الجلاجل" وعددًا من قيادات وزارة الصحة

التقى الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وزير الصحة فهد الجلاجل، وعددًا من قيادات الوزارة.
ونوّه أمير المنطقة إلى الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصحي في سبيل توفير جميع الإمكانيات لتقديم منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية والعلاجية على الوجه الأمثل للمستفيدين منها من زوار وأهالي المنطقة.
وأشاد بجهود وزارة الصحة بقيادة وزير الصحة للارتقاء بمستوى هذه الخدمات من خلال تنفيذ المشاريع الصحية ومتابعة مؤشرات الإنجاز فيها وفق المحددات الزمنية، والعمل على دعم كافة المرافق بالتجهيزات الطبية المتقدمة.
وخلال اللقاء استعرض وزير الصحة أهم المشروعات الصحية بمنطقة المدينة المنورة التي تم إنجازها، بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها، إلى جانب عرض ملامح الخُطط المُستقبلية للقطاع الصحي بالمنطقة، كما قدمّ شرحًا عن إطلاق شركة الصحة القابضة والتجمعات الصحية بالمملكة؛ ومنها تجمع المدينة المنورة الصحي.
وبيّن الجلاجل أن الوزارة جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة؛ منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، بواقع 25 مستشفى بسعة سريرية تصل إلى 5000 سرير، تشمل 1053 سريرًا للعناية المركزة و241 سريرًا للتعامل مع حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري، بالإضافة إلى مساندة ١٥٦ مركزًا للرعاية الصحية، في حين يقدم منظومة الخدمة نحو 25 ألف ممارس صحي.
وفي نهاية اللقاء قدّم وزير الصحة شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على متابعته وتوجيهاته المستمرة لتحسين أداء القطاع الصحي في المنطقة، في ظل ما تحظى به منظومة الصحة من رعاية واهتمام من لدن القيادة؛ تحقيقًا لخدمة المواطنين والمقيمين.