أمير المدينة يرفع الشكر للملك بمناسبة إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء

وقال الأمير فيصل بن سلمان: الزيارة الميمونة لسمو ولي العهد للمدينة المنورة، كان لها بالغ الأثر في نفوس الجميع من مواطنين ومقيمين، وأبرزت جانباً من جوانب عناية القيادة بالوطن والمواطن، وحملت بشائر الخير والتطوير والتنمية، ومنها هذا المشروع الكبير الذي سيسهم بعون الله تعالى، في استيعاب مسجد قباء لـ 66 ألف مصلٍ، وكذلك رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ 50 ألف متر مربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، سائلاً الله تعالى أن يجزي سمو ولي العهد خير الجزاء على إعلانه عن هذا المشروع التاريخي المهم، واهتمامه الكبير بخدمة المساجد التاريخية ومنها هذا المسجد الأبرز في التاريخ الإسلامي.