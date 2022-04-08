أمير المدينة يرفع الشكر للملك بمناسبة إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء

رفع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المحيطة به، الذي وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ونوه أمير منطقة المدينة المنورة بالاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين بخدمة قاصدي المدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين والزائرين، والتيسير عليهم لتأدية عبادتهم براحة واطمئنان، مشيراً إلى أن مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز لتوسعة مسجد قباء، يدشن مرحلة جديدة ومتواصلة من الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها المملكة العربية السعودية بالإسلام والمسلمين، ولا سيما مسجد قباء وهو المسجد الأول في الإسلام.
كما قدم الأمير فيصل، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة زيارته للمدينة المنورة، وإعلانه إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المحيطة به، وتوجيهه بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .
وقال الأمير فيصل بن سلمان: الزيارة الميمونة لسمو ولي العهد للمدينة المنورة، كان لها بالغ الأثر في نفوس الجميع من مواطنين ومقيمين، وأبرزت جانباً من جوانب عناية القيادة بالوطن والمواطن، وحملت بشائر الخير والتطوير والتنمية، ومنها هذا المشروع الكبير الذي سيسهم بعون الله تعالى، في استيعاب مسجد قباء لـ 66 ألف مصلٍ، وكذلك رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ 50 ألف متر مربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، سائلاً الله تعالى أن يجزي سمو ولي العهد خير الجزاء على إعلانه عن هذا المشروع التاريخي المهم، واهتمامه الكبير بخدمة المساجد التاريخية ومنها هذا المسجد الأبرز في التاريخ الإسلامي.