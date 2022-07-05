أمير تبوك: القيادة الحكيمة حريصة على راحة المواطن وتلبية احتياجاته وتحقيق العيش الكريم له

وأكد أمير منطقة تبوك أن ما صدر من توجيهات كريمة لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، ودعم المستفيدين من برنامج صغار مُربِّي الماشية، يأتي في سياق حرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على كل ما يسهم في راحة المواطن، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتلبية احتياجاته، وتحقيق العيش الكريم له، والحياة الهانئة، ومراعاة ظروف المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.. ويعزز مظاهر التنمية والرخاء والاستقرار الذي تنعم به بلادنا منذ تأسيسها.