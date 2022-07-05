أمير تبوك: القيادة الحكيمة حريصة على راحة المواطن وتلبية احتياجاته وتحقيق العيش الكريم له

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أصدق معاني الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله-، على صدور التوجيه الكريم بتخصيص 20 مليارًا لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
وأكد أمير منطقة تبوك أن ما صدر من توجيهات كريمة لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، ودعم المستفيدين من برنامج صغار مُربِّي الماشية، يأتي في سياق حرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على كل ما يسهم في راحة المواطن، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتلبية احتياجاته، وتحقيق العيش الكريم له، والحياة الهانئة، ومراعاة ظروف المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.. ويعزز مظاهر التنمية والرخاء والاستقرار الذي تنعم به بلادنا منذ تأسيسها.
وسأل أمير تبوك اللهَ العليَّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره وعزه.