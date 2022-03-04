أمير تبوك: حوار ولي العهد مع "أتلانتيك" تميز بالوضوح والشمولية

نوه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، إلى مضامين حوار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع مجلة "أتلانتيك".
وقال أمير منطقة تبوك: "كمواطن سعودي وكجزء من هذه الأسرة الكريمة والشعب السعودي أشعر بالفخر والاعتزاز والسعادة الكبيرة لهذا الوضوح والصراحة والشمولية، والطرح الذي تميز به سمو ولي العهد خلال حواره لمجلة أتلانتيك".
وأضاف: "وضع سمو ولي العهد النقاط على الحروف في الداخل والخارج، وجاء منسجمًا مع ثوابت هذه البلاد، وتأكيدًا على عمق رؤية سموه وحرصه على كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وجسد النظرة الثاقبة والحكيمة لسموه على العمق التاريخي والسياسي والبعد القيادي والاقتصادي وسيادة المملكة ومكانتها العالمية".
وتابع: "ما ذكره سمو ولي العهد عبر عن كل وجداني ووجدان كل سعودي وسعودية بهذا الوطن الغالي"، سائلًا المولى القدير أن يكلل جهود سمو ولي العهد بالنجاح، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجعله سندًا وعضدًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمواصلة مسيرة البناء والنماء، وأن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والازدهار.