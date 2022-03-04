أمير تبوك: حوار ولي العهد مع "أتلانتيك" تميز بالوضوح والشمولية

وأضاف: "وضع سمو ولي العهد النقاط على الحروف في الداخل والخارج، وجاء منسجمًا مع ثوابت هذه البلاد، وتأكيدًا على عمق رؤية سموه وحرصه على كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وجسد النظرة الثاقبة والحكيمة لسموه على العمق التاريخي والسياسي والبعد القيادي والاقتصادي وسيادة المملكة ومكانتها العالمية".