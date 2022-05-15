أمير تبوك: مغادرة خادم الحرمين المستشفى سالمًا أشاعت الفرح في نفوس أبناء المنطقة

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مغادرته - حفظه الله - مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوص الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.
وقال: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن كل أهالي منطقة تبوك أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة خروجكم -أيدكم الله- من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن أجريتم - حفظكم الله - الفحوص الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة التي تكللت - ولله الحمد - بالنجاح، وقد أشاعت رؤيتكم – رعاكم الله - اليوم وأنتم تغادرون المستشفى سالمًا معافى مشاعر الفرح والسرور في نفوس أبناء المنطقة أسوة بكل المواطنين بالمملكة"، مبتهلين للمولى القدير أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية ويبقيكم قائدًا وراعيًا وأبًا لتواصلوا مسيرتكم العظيمة لما فيه عز ورفعة البلاد، والله يحفظكم ويرعاكم.
كما هنأ أمير منطقة تبوك، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, بهذه المناسبة وقال سموه : "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة مغادرة مولاي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوص الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، مبتهلين للمولى عز وجل بالحمد والشكر بأن منّ على مولاي خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله- بموفور الصحة والعافية وأن يمد في عمره ويديمه ذخرًا لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية.