أمير تبوك: مغادرة خادم الحرمين المستشفى سالمًا أشاعت الفرح في نفوس أبناء المنطقة

وقال: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن كل أهالي منطقة تبوك أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة خروجكم -أيدكم الله- من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن أجريتم - حفظكم الله - الفحوص الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة التي تكللت - ولله الحمد - بالنجاح، وقد أشاعت رؤيتكم – رعاكم الله - اليوم وأنتم تغادرون المستشفى سالمًا معافى مشاعر الفرح والسرور في نفوس أبناء المنطقة أسوة بكل المواطنين بالمملكة"، مبتهلين للمولى القدير أن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية ويبقيكم قائدًا وراعيًا وأبًا لتواصلوا مسيرتكم العظيمة لما فيه عز ورفعة البلاد، والله يحفظكم ويرعاكم.