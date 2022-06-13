أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة بحضور مديري الإدارات

ترأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، اليوم، اجتماع لجنة الحج، وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة.