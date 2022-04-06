محليات

أمير تبوك يتسلم شهادة الآيزو 27001.. نالتها الإمارة في أمن المعلومات

نوه بالتطور التقني الذي تشهده القطاعات الحكومية
أمير تبوك يتسلم شهادة الآيزو 27001.. نالتها الإمارة في أمن المعلومات
أمير تبوك يتسلم شهادة نظام إدارة أمن المعلومات الآيزو 27001
سبق
سبق

تسلم أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، شهادة نظام إدارة أمن المعلومات الآيزو 27001 ، بعد حصول إمارة المنطقة عليها.

جاء ذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي والرئيس التنفيذي لشركة رموز للأمن السيبراني الدكتور طلال بن كريم العطوي.

ونوه أمير منطقة تبوك بالتطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده، وبارك حصول إمارة منطقة تبوك على هذه الشهادة مثمناً سموه لفريق عمل إدارة تقنية المعلومات تلك الجهود.

وقال الأمير "فهد": أهنئكم على هذا الإنجاز وأنا فخور بكم كونكم من أبناء المنطقة واشاهد القائمين على هذا العمل شباباً سعوديين مؤهلين.

وتمنى أمير المنطقة التوفيق للجميع، وتطلع لبذل المزيد من الجهد.

تبوك
أمير تبوك
الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
إمارة تبوك
شهادة الآيزو

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