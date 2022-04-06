أمير تبوك يتسلم شهادة الآيزو 27001.. نالتها الإمارة في أمن المعلومات

تسلم أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، شهادة نظام إدارة أمن المعلومات الآيزو 27001 ، بعد حصول إمارة المنطقة عليها.