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أمير تبوك يحثّ سكان المنطقة على التعاون مع تعداد السعودية 2022

أكد أهمية المعلومات لصناع القرار في رسم الاستراتيجيات الوطنية
أمير تبوك يحثّ سكان المنطقة على التعاون مع تعداد السعودية 2022
أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان
سبق
سبق

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على كل المحافظات والمراكز والقطاعات والجهات المعنية؛ أهمية التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م الذي انطلقت أعماله رسميًّا.

وحث أمير تبوك سكان المنطقة من مواطنين ومقيمين على التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وباحثيها الميدانيين.

كما حثهم على تقديم المعلومات المطلوبة من خلال أحد الطرق المتاحة سواء من خلال استمارة العد الذاتي أو زيارة محطات العد الذاتي بمراكز التسوق أو من خلال العد الميداني.

وشدّد على أهمية المعلومات المقدمة لصناع القرار في رسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة من المشروع الوطني لتعداد 2022.

أمير تبوك
تعداد السعودية 2022

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