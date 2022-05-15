أمير تبوك يحثّ سكان المنطقة على التعاون مع تعداد السعودية 2022

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، على كل المحافظات والمراكز والقطاعات والجهات المعنية؛ أهمية التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م الذي انطلقت أعماله رسميًّا.