أمير تبوك يُدشّن 26 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة في المنطقة

وقال، إن الوزارة سعيًا منها لزيادة مصادر المياه في المنطقة نفذت (7) سدود في أودية المنطقة، وهي: سد المويلح، سد تلاع الشمالي، سد سالم الأوسط، سد ضبعان، سد ضحكان، سد وادي النجد، وسد ضم، بأطوال تتراوح بين (164) إلى (1330) مترًا، وارتفاعات تتراوح بين (6) أمتار إلى (18) مترًا، وسعات تخزين تصميمية تتراوح بين (458) ألف إلى (2.5) مليون مترٍ مكعب، بتكلفة إجمالية تجاوزت (100) مليون ريال.