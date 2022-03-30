أمير تبوك يرأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات رمضان

بعد ذلك استعرض أمير المنطقة ما تم إنجازه من استعدادات في هذا الصدد من خلال الخطط الموضوعة من كل الإدارات الخدمية بالمنطقة؛ حيث أكد على ضرورة تهيئة المساجد والجوامع بما يليق بهذا الشهر الفضيل والالتزام بما صدر من توجيهات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية.