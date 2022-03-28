أمير تبوك يرعى غداً ملتقى "نيوم مستقبل الإنسان والمكان"

يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز غداً ملتقى (نيوم. مستقبل الإنسان والمكان) والذي تنظمه شركة نيوم مع أهالي المنطقة، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري في تبوك.
وسيتم خلال الملتقى، تسليط الضوء على برامج نيوم لاطلاع المجتمع في منطقة تبوك، وما تقدمه من جهود لتمكين أهالي المنطقة وتنمية استثماراتهم المحلية وتحسين جودة الحياة.
كما سيتم استعراض جهود المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها نيوم وأثرها التنموي والاجتماعي والاقتصادي على منطقة تبوك من خلال دعم المشاريع والموهوبين والشباب والشابات ورواد الأعمال تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف المنطقة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.