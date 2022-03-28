أمير تبوك يرعى غداً ملتقى "نيوم مستقبل الإنسان والمكان"

كما سيتم استعراض جهود المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها نيوم وأثرها التنموي والاجتماعي والاقتصادي على منطقة تبوك من خلال دعم المشاريع والموهوبين والشباب والشابات ورواد الأعمال تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف المنطقة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.