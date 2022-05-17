"أمير تبوك" يرفع التهاني باسمه وكل مواطني المنطقة للقيادة بسلامة خادم الحرمين

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية اللقاء رفع أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح؛ داعيًا المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والعافية.
وتناول أمير المنطقة في حديثه للمواطنين خلال اللقاء الذي حضره وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، العديدَ من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء.