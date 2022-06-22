أمير تبوك يستقبل المواطنة مريم العنزي بعد تنازلها عن قاتل شقيقها لوجه الله

ووصف الأمير فهد بن سلطان ما قامت به المواطنة العنزي من تنازل بالبادرة الخيرة التي تدل على التسامح والتلاحم بين أبناء المجتمع السعودي، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – يحثان دائمًا لتعزيز فضائل التسامح والعفو.