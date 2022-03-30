محليات

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

استعرض الموضوعات المهمة بمختلف المجالات
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
سبق
سبق

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية اللقاء، رحّب أمير المنطقة بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

بعد ذلك، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير فهد بن سلطان.

وحضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

أمير منطقة تبوك
فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
يستقبل المواطنين

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