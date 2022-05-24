محليات

"أمير تبوك" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

ناقش العديدَ من الموضوعات التي تهم المنطقة
"أمير تبوك" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
الأمير فهد بن سلطان يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
سبق
سبق

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك، رحّب أمير المنطقة بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء.

أمير تبوك
الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

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