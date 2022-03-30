أمير تبوك يستقبل سفير باكستان لدى السعودية ويبحثان القضايا المشتركة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة أمير خرم راتهور والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حاليًا.