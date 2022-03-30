أمير تبوك يستقبل سفير باكستان لدى السعودية ويبحثان القضايا المشتركة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتب سموه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة أمير خرم راتهور والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حاليًا.
وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير الباكستاني، متمنيًا له طيب الإقامة بالمنطقة، منوهًا إلى عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
فيما عبر السفير الباكستاني لدى المملكة عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات.
وفي نهاية الاستقبال تسلم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفير باكستان لدى المملكة.