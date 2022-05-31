أمير تبوك يشكر القيادة بعد تدشين مشروعات تنموية بأكثر 2.5 مليار ريال

وتحدث أمير المنطقة للمواطنين عن العديد من الموضوعات في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز المجتمع، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.