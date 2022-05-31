أمير تبوك يشكر القيادة بعد تدشين مشروعات تنموية بأكثر 2.5 مليار ريال

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، خلال اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
ورفع أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة ما تم تدشينه من مشاريع تنموية لمنظومة البيئة بالمنطقة، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة وبتكلفة مالية تجاوزت 2.5 مليار ريال.
وقال الأمير "فهد": تدشين هذه المشروعات يأتي في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وتحدث أمير المنطقة للمواطنين عن العديد من الموضوعات في مختلف المجالات، منوهاً باللحمة الوطنية الصادقة التي تميز المجتمع، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.
وبعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدته.