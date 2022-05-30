أمير تبوك يُشيد بدعم القيادة لمنظومة البيئة والمياه والزراعة

من جهته، أعرب المهندس "الفضلي"، عن شكره وتقديره لأمير تبوك على حفاوة التكريم، مشيدًا بما حظيت به المنطقة من مشروعات تنموية، بمتابعة ودعم واهتمام من أمير المنطقة.