أمير تبوك يُشيد بدعم القيادة لمنظومة البيئة والمياه والزراعة

أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من دعم واهتمام لمختلف مجالات ومشروعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة.
جاء ذلك، خلال استقباله، اليوم الاثنين، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بحضور عدد من وكلاء الوزارة.
ورحّب أمير تبوك، في بداية اللقاء بوزير البيئة والمياه والزراعة ومرافقيه، ثم جرى استعراض خطط وأعمال الوزارة في المنطقة ومحافظاتها.
كما تم استعراض عدد من الخدمات التي تقدمها منظومة البيئة والمياه والزراعة، وتشمل المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، والتي تعكس خدمات متواصلة للمواطنين في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
من جهته، أعرب المهندس "الفضلي"، عن شكره وتقديره لأمير تبوك على حفاوة التكريم، مشيدًا بما حظيت به المنطقة من مشروعات تنموية، بمتابعة ودعم واهتمام من أمير المنطقة.
حضر اللقاء، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، ونائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ إبراهيم الشارخ، ورئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس بندر العتيق، ومدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس هزاع الرويلي، ومدير وحدة أعمال المياه بالمنطقة المهندس صالح الشراري.