أمير تبوك يُشيد بدعم خادم الحرمين وولي عهده للأجهزة الرقابية

وفي بداية الاستقبال، رحّب أمير تبوك بـ"الشهري"، متمنيًا له التوفيق في عمله، مؤكدًا على الدور الرقابي للهيئة والإنجازات التي حققتها، في ظل الدعم الكبير للأجهزة الرقابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.