أمير تبوك يُشيد بدعم خادم الحرمين وولي عهده للأجهزة الرقابية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء، مدير عام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة علي بن محمد الشهري؛ بمناسبة تكليفه بمهام عمله.
وفي بداية الاستقبال، رحّب أمير تبوك بـ"الشهري"، متمنيًا له التوفيق في عمله، مؤكدًا على الدور الرقابي للهيئة والإنجازات التي حققتها، في ظل الدعم الكبير للأجهزة الرقابية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
من جهته، أعرب مدير عام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة، عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه واهتمامه بأعمال الفرع.