أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لأعمال جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

رأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية، بمكتبه بالإمارة، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء المجلس.
وتفصيلاً، رحب أمير تبوك في بداية الاجتماع بالجميع، وأطلع على التقرير السنوي لأعمال الجمعية خلال الفترة الماضية الذي استعرض من خلالها المبادرات التي قامت بها الجمعية وكذلك تقرير عن المشاريع التي أنجزتها الجمعية خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها في شهر رمضان المبارك.
واطلع الأمير فهد بن سلطان على التقرير المالي للجمعية مشيداً بما يحظى به القطاع الخيري والاجتماعي من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله – لخدمة المواطن في شتى المجالات .
وبعد ذلك ناقش المجلس عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من القرارات.