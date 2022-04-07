أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لأعمال جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية

وتفصيلاً، رحب أمير تبوك في بداية الاجتماع بالجميع، وأطلع على التقرير السنوي لأعمال الجمعية خلال الفترة الماضية الذي استعرض من خلالها المبادرات التي قامت بها الجمعية وكذلك تقرير عن المشاريع التي أنجزتها الجمعية خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها في شهر رمضان المبارك.