أمير تبوك يطلع على خطط هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية

وأكد الأمير فهد بن سلطان على أهمية الدور البارز للمحميات في تعزيز التنوع الأحيائي والمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمحميات سيشكل نقلة نوعية تسهم في المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي بشكل عام وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030.