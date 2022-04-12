أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في مشروعات الأمانة

اطلع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير مفصل عن المشروعات التي تنفذها أمانة منطقة تبوك ونسب الإنجاز في كل مشروع.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالإمارة أمين المنطقة المكلف المهندس حسام بن موفق اليوسف.
وناقش أمير المنطقة خلال اللقاء سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها ووجّه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة.
ونوه بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد لقطاع البلديات بالمملكة, مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال والخدمات والتي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.
من جهته، أعرب المهندس اليوسف عن شكره لأمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من دعم واهتمام منه.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.